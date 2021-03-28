В Канаде мужчина с ножом напал на посетителей библиотеки, есть погибшая и раненые

Нападавшего задержали на месте происшествия.

В Канаде мужчина с ножом напал на посетителей библиотеки, есть погибшая и раненые
Фото: скріншот

В пригороде северного Ванкувера в Канаде неизвестный с ножом напал на людей в бибилиотеке Линн Велли.

Об этом пишет Global News.

В результате нападения погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, их госпитализировали.

Нападение произошло около 13:45 по местному времени, когда в библиотеке было много посетителей.

Нападавшего задержали на месте происшествия, выяснилось, что он уже имеет судимость.

На видео нападения видно, как мужчина ранил себя перед тем, как его взяли под стражу.

Напомним, в пригороде Атланты (США) и в самом городе человек атаковал три азиатских спа-салона и застрелил восемь человек. Еще один человек получил ранение.

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