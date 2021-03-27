Александр Пономарев рассказал, почему не пишет новые песни
Украинский певец Александр Пономарев пообещал своим поклонникам, что запишет новую песню, если они выполнят одно его условие… Если же нет, то фанатам придется еще долго ждать нового хита.
В своем Инстаграм-аккаунте Александр Пономарев опубликовал отрывок клипа на песню «Чому», которую артист спел вместе с DZIDZIO, Артемом Пивоваровым и ALEKSEEV. С момента публикации на Youtube ролик набрал более трех миллионов просмотров.
В комментарии к публикации в Инстаграм Александр Пономарев также выставил условие для своих поклонников, если на Youtube-канал певца подпишется минимум 100 000 пользователей, то он запишет новую песню.
«100к підписників на моєму каналі буде для мене гарним сигналом для випуску нової пісні», - написал Пономарев в соцсети.
Первый же комментатор поинтересовался: «А если подписников не будет столько так и будете без новых песен»
На что Александр Пономарев ответил, что в этом случае он задумается, а нужны ли его новые песни кому-то.
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Зато Александр Пономарев часто радует своих поклонников семейными фото. На одном из последних архивных снимков певец показал своих родителей в молодости, которые держат на руках маленького Сашу – будущего Народного артиста Украины.