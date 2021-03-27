Киевский фотограф Алексей Иванов умер от коронавируса

38-летний мужчина болел с 11 марта.

Киевский фотограф Алексей Иванов умер от коронавируса

От последствий коронавирусной инфекции 26 марта умер известный киевский фотограф Алексей Иванов. Ему было 38 лет, пишет Детектор Медиа.

О смерти сообщили его друзья и коллеги, в частности фотожурналист Александр Хоменко.

«Две недели назад написал, что заболел ковид, через четыре дня попал в больницу, а вчера или позавчера его подключили к ИВЛ. И все, человека нету. Минус один хороший знакомый», - написал он в Facebook.

По словам одной из друзей фотографа, Алены Мальчевской, у Иванова была двусторонняя пневмония, с 20 марта он был в реанимации.

Последнее сообщение Алексея Иванова в соцсети датировано 11 марта.

«Сегодня официально подтвердили. Вступаю в клуб "коронованных". Буду снимать с себя «корону» и выздоравливать от COVID-19. Всем не болеть и быть здоровыми», - написал он.

Алексей Иванов с 2003 до 2011 года работал фотокорреспондентом в газете «Украина Бизнес Ревю». С 2012 года по 2018-й - в газете «Вечерний Киев». Сотрудничал также с сайтом «Вечерний Киев» и газетой «День».

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