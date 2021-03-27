На Полтавщине полиция ищет вооруженного мужчину, который ограбил магазин автозаправки
Приметы преступника: рост около 170 см, худощавого телосложения, одет в темную одежду.
Полиция Полтавщины разыскивает вооруженного опасного преступника, который ночью в субботу, 27 марта, в Карловке ограбил магазин автозаправки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
На автозаправочной станции "BVS" неизвестный мужчина в балаклаве проник в торговый зал магазина АЗС и, угрожая применением предмета, внешне похожего на пистолет, завладел денежными средствами, которые находились в кассе.
После разбойного нападения мужчина покинул АЗС и исчез в неизвестном направлении.
Приметы преступника: рост около 170 см, худощавого телосложения, одет в темную одежду.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения преступника.
"Призываем очевидцев происшествия, а также водителей транспортных средств, которые 27-го марта проезжали мимо автозаправочной станции "BVS" в городе Карловка в период времени с 4 до 5-ти часов утра с включенными видеорегистраторами и зафиксировавшие информацию, которая может помочь в раскрытии преступления, сообщить ее в полицию любым удобным для вас способом или по телефонам: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 или 102", - говорится в сообщении.
Напомним, Оболонский райсуд Киева назначил наказание мужчине, который ограбил киевлянку около терминала самообслуживания.