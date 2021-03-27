В Киеве за сутки обнаружили 1 226 случаев ковида

В Киеве за сутки обнаружили 1 226 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 39 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди заболевших: 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173).

В больницы столицы госпитализировали 151 пациента с COVID-19 и 581 пациента с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 464 человека.

Отметим, подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 158 993. Коронавирус преодолели 104 617 жителей. За период пандемии в столице 3 274 летальных случая от вируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавируса. Летальных случаев - 290.