Французский багет может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКО

Багет номинировала Федерация французских пекарей.

Французский багет может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКО
Фото: smachno.ua

Багет вскоре может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКО как символ Франции.

Об этом пишет reuters.com.

Федерация французских пекарей подала соответствующую заявку на включение его в реестр нематериальных ценностей ООН.

Пекари говорят, что покупка багетов в местных пекарнях уже стала ритуалом повседневной жизни французов. Однако традиционный хлеб с полок магазинов вытесняют замороженные хлебные палочки, изготовленные на гигантских предприятиях.

Включение багета в список ЮНЕСКО защитит технологию, которая передается в стране из поколения в поколение, и защитит багет от самозванцев со всего мира.

Ежедневно во Франции продается около 6 миллионов багетов. Но президент Федерации Доминик Анракт заявил, что культурная традиция в опасности, ведь с 1950-х годов, когда супермаркеты "начали захватывать власть", закрылось примерно 30 тысяч пекарен.

"Первое поручение, которое получают дети - это купить багет в пекарне. Мы обязаны защитить эти традиции", - сказал Анракт.

Добавим, багет имеет двух конкурентов: оцинкованные крыши Парижа и винный фестиваль Biou d'Arbois в регионе Юра. Министр культуры Франции представит свою рекомендацию президенту в марте.

Напомним, среди элементов украинского нематериального культурного наследия, внесенных в репрезентативный список ЮНЕСКО, является, в частности, Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества, казацкие песни Днепропетровщины и традиция косовской расписной керамики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИВ больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ
В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабряВ Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря
В мире от ковида выздоровело 99 548 971 человекВ мире от ковида выздоровело 99 548 971 человек
На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожарНа территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар
Блок рекламы


Похожие новости
НАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысячНАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысяч
Украина выходит из локдауна. Список действующих запретов и разрешенийУкраина выходит из локдауна. Список действующих запретов и разрешений
Умер французский модельер Пьер КарденУмер французский модельер Пьер Карден
Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - КрищенкоПолиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - Крищенко
Украинка вошла в список 100 женщин года BBCУкраинка вошла в список 100 женщин года BBC
Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)
ДТП с курсантками военно-медицинской академии: майор, нанесший девушкам увечья может сесть на три годаДТП с курсантками военно-медицинской академии: майор, нанесший девушкам увечья может сесть на три года
Собака может принести в дом коронавирус после прогулкиСобака может принести в дом коронавирус после прогулки
Обнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около ЧугуеваОбнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около Чугуева
На Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лесНа Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лес
Последние новости
Подгружаем последние новости