Французский багет может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКО

Багет вскоре может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКО как символ Франции.

Об этом пишет reuters.com.

Федерация французских пекарей подала соответствующую заявку на включение его в реестр нематериальных ценностей ООН .

Пекари говорят, что покупка багетов в местных пекарнях уже стала ритуалом повседневной жизни французов. Однако традиционный хлеб с полок магазинов вытесняют замороженные хлебные палочки, изготовленные на гигантских предприятиях.

Включение багета в список ЮНЕСКО защитит технологию, которая передается в стране из поколения в поколение, и защитит багет от самозванцев со всего мира.

Ежедневно во Франции продается около 6 миллионов багетов. Но президент Федерации Доминик Анракт заявил, что культурная традиция в опасности, ведь с 1950-х годов, когда супермаркеты "начали захватывать власть", закрылось примерно 30 тысяч пекарен.

"Первое поручение, которое получают дети - это купить багет в пекарне. Мы обязаны защитить эти традиции", - сказал Анракт.

Добавим, багет имеет двух конкурентов: оцинкованные крыши Парижа и винный фестиваль Biou d'Arbois в регионе Юра. Министр культуры Франции представит свою рекомендацию президенту в марте.

Напомним, среди элементов украинского нематериального культурного наследия, внесенных в репрезентативный список ЮНЕСКО, является, в частности, Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества, казацкие песни Днепропетровщины и традиция косовской расписной керамики.