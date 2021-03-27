В "желтой" карантинной зоне в Украине находится только одна область, - данные Минздрава

К "красной зоне" отнесены 13 из 24 регионов страны.

По состоянию на 27 марта в Украине в "желтой" карантинной зоне находится только Херсонская область.

Об этом свидетельствуют обновленные индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением ковида, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

К "красной зоне" отнесены 13 из 24 регионов страны: Киев , Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Остальные области - "оранжевые", в "зеленой" зоне нет ни одного региона Украины.

Отметим, "желтый" уровень действует как базовый на уровне всей страны и устанавливается на уровне регионов.

В Хмельницком, который находится в "оранжевой" зоне эпидопасности, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом приняты дополнительные усиленные меры карантина, которые введут в понедельник, 29 марта.

Карантин с 26 марта усилил и Тернополь.