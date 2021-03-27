В Черкасской области на пожаре погибла пожилая женщина и двое малолетних девочек

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Черкасской области на пожаре погибла пожилая женщина и двое малолетних девочек

В субботу, 27 марта, в селе Белозерье Черкасской области на пожаре погибли три человека, из них - двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел на улице Богдана Хмельницкого в жилом доме.

На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки.

"В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка", - говорится в сообщении.

После длительных реанимационных мероприятий, проведенных работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и 6-летняя и 4-летние девочки.

Фото: ГСЧС

Пожар ликвидирован на площади 5м.кв.

По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, в пятницу, 26 марта, в Николаевской области в результате пожара погибли два человека. Столько же людей стали жертвами огня в регионе 19-20 марта.

8 марта в Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибли три человека.

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