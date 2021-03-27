Полиция задержала в Киеве 20-летнего наркодилера с кокаином на 400 тыс. грн

В Киеве полицейские задержали 20-летнего наркодилера и изъяли кокаина на 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно со следователями Святошинского управления полиции разоблачили незаконную деятельность 20-летнего киевлянина", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчина работает "курьером" в Интернет-магазине по продаже наркотических средств и занимается отправкой наркотиков через почтовые отделения. Указания по количеству и объему заказов он получал от так называемого "куратора", с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

Дилер, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" получал криптовалютой Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тысяч гривен.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.