На Николаевщине на пожаре погибли мужчина и женщина
Огонь занялся в летней кухне.
В Николаевской области в результате пожара погибли два человека.
Об этом сообщили местные спасатели.
"26 марта в 21:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Братьев Жосан в с. Великосербуловка Еланецкого сельского совета", - отметили в ГСЧС.
Чрезвычайники установили, что горит летняя кухня. Во время разведки спасатели обнаружили тела погибших женщины и мужчины 1957 г.р.
В 22:30 пожарные локализовали пожар на площади 30 кв. м и в 23:28 ликвидировали, его причина устанавливается.
От ГСЧС работали три человека.
Напомним, 19-20 марта в Николаевской области за сутки на пожарах в жилых домах погибли два человека, еще один с ожогами был госпитализирован.
8 марта в Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибли три человека.