На Николаевщине на пожаре погибли мужчина и женщина

В Николаевской области в результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщили местные спасатели.

"26 марта в 21:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Братьев Жосан в с. Великосербуловка Еланецкого сельского совета", - отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Чрезвычайники установили, что горит летняя кухня. Во время разведки спасатели обнаружили тела погибших женщины и мужчины 1957 г.р.

В 22:30 пожарные локализовали пожар на площади 30 кв. м и в 23:28 ликвидировали, его причина устанавливается.

Фото: ГСЧС

От ГСЧС работали три человека.

Фото: ГСЧС

Напомним, 19-20 марта в Николаевской области за сутки на пожарах в жилых домах погибли два человека, еще один с ожогами был госпитализирован.