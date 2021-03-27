В результате стрельбы в поселке в Одесской области погиб человек

Еще один человек ранен.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское Одесской области.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате происшествия один человек ранен и один - убит.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица пострадавших устанавливаются.

Напомним, 7 марта 53-летний львовянин четыре раза выстрелил в 34-летнего мужчину из Одессы, после чего дома совершил самоубийство.

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