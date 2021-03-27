Новостей.COM ⇒
2021-03-27
В результате стрельбы в поселке в Одесской области погиб человек
Еще один человек ранен.
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское Одесской области.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.
В результате происшествия один человек ранен и один - убит.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица пострадавших устанавливаются.
Напомним, 7 марта 53-летний львовянин четыре раза выстрелил в 34-летнего мужчину из Одессы, после чего дома совершил самоубийство.