Слава Каминская с шумом начала сольную карьеру

Слава Каминская сделала первый шаг в своей сольной карьере после того, как распалась группа «НеАнгелы». Артистка выпустила свой первый трек как сольная исполнительница и видео на него. Работа вызвала неоднозначную реакцию у публики.

Несколько дней рыжеволосая звезда интриговала своих многочисленных поклонников выходом ее первого сольного трека. Композиция «911» увидела свет 26 марта. Вскоре на YouTube появилось и долгожданное музыкальное видео.

«Мое первое mood video уже на YouTube! Спасибо команде за такой правильный муд!» - отметила в публикации артистка.

Клип стремительно набирает просмотры, а слушатели делятся своими впечатлениями. В то время как одни пришли в восторг, расхваливая сольную работу Славы Каминской, другим не хватило изюминки. Под критику попало и музыкальное видео, которое оценили не все.

«Что с голосом? что за писк?», «Слава крутая и голос сильный и органичная в своем образе. Но песня не зашла вот совсем», «Сразу понравилось», «Какая же Вы органичная в сольном исполнении! Вот прям очень зашло», «Здоров, но нет соли», «Клипчик ужасный», «Очень. Прям про мою жизнь», «Очень интересно! Вам идёт сольная карьера», «Классный танцевальный трек!!Непривычно ещё, но уверенна дальше -больше!», - пишут подписчики Славы Каминской.

Трек вышел спустя несколько дней после того, как «НеАнгелы» - проект Юрия Никитина, сообщили о своем расколе. 15 лет Слава Каминская и Виктория Смеюха пели бок о бок, несмотря на все слухи о том, что между артистками сложились не очень хорошие отношения.

Напомним, Слава Каминская кардинально сменила стрижку после распада группы “НеАнгелы“.