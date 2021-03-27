Слава Каминская с шумом начала сольную карьеру

Слава Каминская сделала первый шаг в своей сольной карьере после того, как распалась группа «НеАнгелы». Артистка выпустила свой первый трек как сольная исполнительница и видео на него. Работа вызвала неоднозначную реакцию у публики.

Слава Каминская выпустила дерзкий клип на свою первую сольную песню

Несколько дней рыжеволосая звезда интриговала своих многочисленных поклонников выходом ее первого сольного трека. Композиция «911» увидела свет 26 марта. Вскоре на YouTube появилось и долгожданное музыкальное видео.

«Мое первое mood video уже на YouTube! Спасибо команде за такой правильный муд!» - отметила в публикации артистка.

Клип стремительно набирает просмотры, а слушатели делятся своими впечатлениями. В то время как одни пришли в восторг, расхваливая сольную работу Славы Каминской, другим не хватило изюминки. Под критику попало и музыкальное видео, которое оценили не все.

«Что с голосом? что за писк?», «Слава крутая и голос сильный и органичная в своем образе. Но песня не зашла вот совсем», «Сразу понравилось», «Какая же Вы органичная в сольном исполнении! Вот прям очень зашло», «Здоров, но нет соли», «Клипчик ужасный», «Очень. Прям про мою жизнь», «Очень интересно! Вам идёт сольная карьера», «Классный танцевальный трек!!Непривычно ещё, но уверенна дальше -больше!», - пишут подписчики Славы Каминской.

Трек вышел спустя несколько дней после того, как «НеАнгелы» - проект Юрия Никитина, сообщили о своем расколе. 15 лет Слава Каминская и Виктория Смеюха пели бок о бок, несмотря на все слухи о том, что между артистками сложились не очень хорошие отношения.

Напомним, Слава Каминская кардинально сменила стрижку после распада группы “НеАнгелы“.


Анастасия Березовская, Тудей

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