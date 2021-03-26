В США двух граждан Украины осудили за контабанду поддельных лекарств

Ненадова и Николаенко приговорили к 71-му и 33-м месяцам лишения свободы.

Двух граждан Украины - 36-летнего Максима Ненадова и 34-летнего Владимира Николаенко - осудили в США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С.

Об этом сообщается в заявлении Минюста США 25 марта, передает Голос Америки.

Как сообщается, они в июле прошлого года признали себя виновными, а Ненадов также признал себя виновным в ввозе в США препаратов с неправильной маркировкой.

Ненадова, владельца базирующейся в Украине компании "Здоровая нация", и его подчиненного Николаенко приговорили к 71-му и 33-м месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США . Ожидается, что после завершения срока наказания будет рассматриваться вопрос депортации мужчин в Украину.

Министерство юстиции США отмечает, что украинцев задержали 30 апреля 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей.

Как отмечало Министерство юстиции США в июле 2020 года, правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств от гепатита С Epclusa. Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовым по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018 года.

Как отмечает правительство США , полученные препараты передавались производителям соответствующих лекарств для анализа и были признаны поддельными.

Эта история началась в Киеве еще в 2016 году. Украинские мошенники изготавливали от пятисот до пяти-шести тысяч упаковок одного наименования лекарственного средства. Всего в украинском уголовном производстве расследуется фальсификация 23 наименований лекарств 13 различных производителей, а именно: Soliris, Alkeran, Avegra, Lysodren, Opdivo, Yervoy, Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Veread, Vistide, Vosevi, Ocaliva, Abraxane, Keytruda, Harvopak, Hepcinat -LP, Daklinza, Avastin, Lemtrada, Adcetris, Iclusig и Ibrance.

Это самое масштабное дело о фальсификации лекарств в Украине, и одно из самых масштабных в мире.