Украинцы иудейского вероисповедания второй год подряд будут праздновать Песах дома

Нескольким тысячам семей в Киеве еврейская община города послала все необходимое для празднования.

Украинцы иудейского вероисповедания второй год подряд будут праздновать Песах дома
Фото: focus.ua

Сегодня вечером начинается Шаббат аГадоль - шаббат перед праздником Песах. А уже завтра, 27 марта, в субботу, украинцы иудейского вероисповедания начинают праздновать Песах - библейский праздник в честь исхода из Египта.

Песах уже второй год подряд отмечается в условиях карантина и локдауна. Именно поэтому 24 марта, за три дня до праздника, главный раввин Киева рав Йонатан Маркович и еврейская община города Киева послала нескольким тысячам семей все необходимое для празднования дома - мацу и вино.

"Самое главное, что есть у человека, - это его жизнь и здоровье, подаренные Всевышним. Именно поэтому важно прислушиваться к мнению врачей, сидеть дома, беречь себя и выполнять все рекомендации Минздрава. Седер (праздничный ужин) можно и нужно сделать не в синагоге, а собственноручно дома. Для этого мы посылаем наборы со всем необходимым для всех верующих", - говорит главный раввин Киева рав Йонатан Беньямин Маркович.

Также дополнительно община прислала пищевые наборы и новую одежду всем нуждающимся в этом верующим и представителям незащищенных слоев населения Украины.

"Песах - это о выходе не только из рабства, но и о получении уверенности. Именно поэтому мы посылаем помощь всем, кому можем. Чтобы подарить им уверенность, чтобы они не чувствовали себя нуждающимися, чтобы могли надеть чистую и новую одежду", - комментирует пресс-секретарь еврейской общины города Киева Леонид Барац.

По традиции, праздник продолжается восемь дней, в течение которых запрещается употреблять целый ряд продуктов, в частности лапшу, бобовые, крупы, пиво, хлеб и арахис. Первые две праздничные трапезы включают хрен, соленую воду и горькие травы - как память о горькой жизни и слезах, пролитых во время рабства.

Напомним, указом Президента Украины №303/2020 Песах определяется как общегосударственный праздник в Украине.

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