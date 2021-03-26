В Тернополе решили усилить карантин

Учащихся 5-11 классов отправляют на "дистанционку", на час сокращают время работы ресторанов.

Тернополь с пятницы, 26 марта, усиливает карантинные ограничения. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

В частности, рекомендуется установить режим работы во всех заведениях общественного питания до 22.00.

В течение следующей недели ученики 5-11 классов должны учиться дистанционно. Начальная школа и детские сады будут работать в обычном режиме.

Также вводится ограничение на перевозку в такси - не более 3-х пассажиров. Управлению транспорта вместе с патрульной полицией приказали обеспечить контроль за проведением дезинфекции автомобилей такси.

Как сообщали, в "красной" Ивано-Франковской области начали открывать сады и школы.