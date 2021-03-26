В "красной" Ивано-Франковской области начали открывать детские сады и школы

Область, с которой началась новая волна ковида, готовится выйти в "оранжевую" зону.

В "красной" Ивано-Франковской области начали открывать детские сады и школы
Фото: mvk.if.ua

В Ивано-Франковской области, которая с 26 февраля находится в "красной" зоне, начали смягчать карантин. С понедельника, 29 марта, во Франковске и Коломые возобновят работу детские сады и младшая школа.

"Мы продолжаем следующую неделю в "красной зоне". Хотя есть показатели, что мы бы должны быть в оранжевой зоне, но это не только от нас зависит, Ивано-Франковска, но и от всей области", - сказал в своем обращении в пятницу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

С учетом уменьшения заболеваемости на Прикарпатье городские власти решили поэтапно открывать детские сады и 1-4 классы.

"Если родители не хотят, то есть автономия и право находиться дальше на онлайн-обучении или не вести детей в детские сады", - добавил Марцинкив.

Управление образования Коломыйского городского совета также сообщило, что 29 марта 2021 года образовательный процесс будет происходить очно в учреждениях дошкольного образования и 1-4 классах учреждений общего среднего образования. Остальные классы продолжат учиться дистанционно.

Напомним, что на территории "красной" зоны карантина разрешено работать заведениям дошкольного образования и начальной школе. Но в Ивано-Франковской области ситуация с коронавирусом была настолько плохой, что местные власти решили перевести на дистанционное обучение всех без исключения.

В последние дни ситуация там начала улучшаться, и за 25 марта, например, в области обнаружили только 402 новых случая коронавируса. Уровень количества госпитализаций падает, загруженность коек с кислородом уже менее 55%.

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