В США от торнадо погибли пять человек, повреждено более 60 домов
В штате Алабама зафиксировали сразу 14 смерчей.
Мощные торнадо в США разрушили более 60 домов, во время непогоды погибли пять человек. Жертвами непогоды стали жители штата Алабама.
По этому штату прокатились сразу 14 смерчей. В г. Охачи погибли три члена одной семьи, там же погиб еще один человек в мобильном доме. Пятой жертвой стала женщина в передвижном доме в Веллингтоне. Торнадо сорвало крыши со зданий и выбило окна, пишет CNN.
В штате Джорджия в городе Ньюнан поврежден исторический центр города, сам смерч оценили как "особо опасную ситуацию".
По данным USA Today, более 50 тысяч человек остались без электроэнергии в двух штатах. При этом жителей от восточной Каролины до южной Джорджии предупредили, что несколько сильных штормов могут произойти и сегодня.
"Смерчи ночью могут быть особенно опасными, поскольку они, как правило, быстро двигаются, и их трудно разглядеть", - предупредили в Национальной службе погоды США.
Напомним, что в январе этого года мощный циклон бушевал между Аляской и Россией, в Беринговом море. Из-за шторма возникли трудности с коммерческим судоходством и рыболовством.