В США от торнадо погибли пять человек, повреждено более 60 домов

Мощные торнадо в США разрушили более 60 домов, во время непогоды погибли пять человек. Жертвами непогоды стали жители штата Алабама.

По этому штату прокатились сразу 14 смерчей. В г. Охачи погибли три члена одной семьи, там же погиб еще один человек в мобильном доме. Пятой жертвой стала женщина в передвижном доме в Веллингтоне. Торнадо сорвало крыши со зданий и выбило окна, пишет CNN.

В штате Джорджия в городе Ньюнан поврежден исторический центр города, сам смерч оценили как "особо опасную ситуацию".

Tornado intercept - Crossing I65 Calera, Alabama #alwx #skybama #tornado

***NOT FOR BROADCAST*** Contact Brett Adair with Live Storms Media to license. brett@livestormsnow.com pic.twitter.com/jSsrjicIzM — Kevin Henderson (SkyBama) (@kd4zgn) March 26, 2021

По данным USA Today, более 50 тысяч человек остались без электроэнергии в двух штатах. При этом жителей от восточной Каролины до южной Джорджии предупредили, что несколько сильных штормов могут произойти и сегодня.

"Смерчи ночью могут быть особенно опасными, поскольку они, как правило, быстро двигаются, и их трудно разглядеть", - предупредили в Национальной службе погоды США .