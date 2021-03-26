В США от торнадо погибли пять человек, повреждено более 60 домов

В штате Алабама зафиксировали сразу 14 смерчей.

Мощные торнадо в США разрушили более 60 домов, во время непогоды погибли пять человек. Жертвами непогоды стали жители штата Алабама.

По этому штату прокатились сразу 14 смерчей. В г. Охачи погибли три члена одной семьи, там же погиб еще один человек в мобильном доме. Пятой жертвой стала женщина в передвижном доме в Веллингтоне. Торнадо сорвало крыши со зданий и выбило окна, пишет CNN.

В штате Джорджия в городе Ньюнан поврежден исторический центр города, сам смерч оценили как "особо опасную ситуацию".

Tornado intercept - Crossing I65 Calera, Alabama #alwx #skybama #tornado
***NOT FOR BROADCAST*** Contact Brett Adair with Live Storms Media to license. brett@livestormsnow.com pic.twitter.com/jSsrjicIzM

— Kevin Henderson (SkyBama) (@kd4zgn) March 26, 2021

По данным USA Today, более 50 тысяч человек остались без электроэнергии в двух штатах. При этом жителей от восточной Каролины до южной Джорджии предупредили, что несколько сильных штормов могут произойти и сегодня.

"Смерчи ночью могут быть особенно опасными, поскольку они, как правило, быстро двигаются, и их трудно разглядеть", - предупредили в Национальной службе погоды США.

Напомним, что в январе этого года мощный циклон бушевал между Аляской и Россией, в Беринговом море. Из-за шторма возникли трудности с коммерческим судоходством и рыболовством.

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