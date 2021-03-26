За сутки в Украине зафиксировали 18 132 новых случая ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали самое большое за время эпидемии количество заболевших ковидом - 18 132. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 4 826 человек. Умерли 326 пациентов. Выздоровели 7 138 человек. За сутки было проведено 119 087 тестирований, в частности, методом ПЦР - 53 495.

За все время пандемии заболели 1 614 707 человек, выздоровели 1 290 158. От осложнений заболевания скончались 31 461 человек. Всего было проведено 7 889 544 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и в г. Киев (1164).

За сутки получили прививки 18 738 человек. С начала вакцинации получили прививки 174 325 человек, из них получили 1 дозу 174 324 человека, а завершил вакцинацию (2 дозы) один человек.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1164 случая / 1850 прививок;

- 1164 случая / 1850 прививок; Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;

Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;

Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;

Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;

Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;

Луганская область - 131 случай / 280 прививок;

Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;

Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;

Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область - 554 случая / 670 прививок;

Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;

Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;

Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;

Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 483 пунктами прививания.

По состоянию на 25 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.

Напомним, 24 марта в Украине обнаружили 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. От последствий ковида умерли 362 пациента. Это самый высокий показатель за все время пандемии для Украины.