Апелляционный суд освободил школьника с Волыни, которому дали 6 лет за 11 граммов конопли

Громкий приговор отменен, дело направлено на пересмотр.

Апелляционный суд освободил школьника с Волыни, которому дали 6 лет за 11 граммов конопли
Фото: uanova.net

Ровенский апелляционный суд отменил приговор 16-летнему школьнику с Волыни, которому суд первой инстанции дал шесть лет заключения за 11 граммов конопли.

Как сообщает BBC News Украина, дело отправили на новое рассмотрение, а парня выпустили из СИЗО, где он находился с декабря.

Защита парня считает, что полиция превысила полномочия, спровоцировав несовершеннолетнего школьника на преступление. Полицейские уверены, что собирали доказательства законно.

Обвиняемый - ученик школы №2 из поселка Ратное. Следствие установило, что 24 апреля 2020 года несовершеннолетний продал "особо опасное наркотическое средство" каннабис в количестве 2,9 грамма за 440 грн, а 19 мая 2020 года повторно сбыл 8,29 грамма каннабиса за 700 грн. Обе закупки фиксировались правоохранителями на видео и аудио.

Парень признал вину по первому эпизоду, а по второму отрицал.

Ратновский районный суд Волынской области 23 декабря 2020 года признал юношу виновным по ст.307 Уголовного кодекса и назначил ему 6 лет за решеткой. Было учтено, что он не сотрудничал со следствием, не способствовал в раскрытии преступления, не раскаялся и не осудил свое поведение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИВ больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ
В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабряВ Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря
В Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человекВ Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек
На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожарНа территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар
Блок рекламы


Похожие новости
Учеников 4 и 9 классов освободили от итоговой аттестации в 2021 годуУчеников 4 и 9 классов освободили от итоговой аттестации в 2021 году
Меган Маркл в интервью Опре заявила, что члены королевской семьи обсуждали цвет кожи ее сынаМеган Маркл в интервью Опре заявила, что члены королевской семьи обсуждали цвет кожи ее сына
В центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человекаВ центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человека
В Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учениковВ Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учеников
На Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекцииНа Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекции
В пожаре на Винниччине пострадали малолетние детиВ пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети
В Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человекВ Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человек
На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человекаНа Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человека
Три человека пострадали в результате пожара на ДнепропетровщинеТри человека пострадали в результате пожара на Днепропетровщине
В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали детиВ Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали дети
Последние новости
Подгружаем последние новости