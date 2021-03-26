Апелляционный суд освободил школьника с Волыни, которому дали 6 лет за 11 граммов конопли

Ровенский апелляционный суд отменил приговор 16-летнему школьнику с Волыни, которому суд первой инстанции дал шесть лет заключения за 11 граммов конопли.

Как сообщает BBC News Украина, дело отправили на новое рассмотрение, а парня выпустили из СИЗО , где он находился с декабря.

Защита парня считает, что полиция превысила полномочия, спровоцировав несовершеннолетнего школьника на преступление. Полицейские уверены, что собирали доказательства законно.

Обвиняемый - ученик школы №2 из поселка Ратное. Следствие установило, что 24 апреля 2020 года несовершеннолетний продал "особо опасное наркотическое средство" каннабис в количестве 2,9 грамма за 440 грн, а 19 мая 2020 года повторно сбыл 8,29 грамма каннабиса за 700 грн. Обе закупки фиксировались правоохранителями на видео и аудио.

Парень признал вину по первому эпизоду, а по второму отрицал.

Ратновский районный суд Волынской области 23 декабря 2020 года признал юношу виновным по ст.307 Уголовного кодекса и назначил ему 6 лет за решеткой. Было учтено, что он не сотрудничал со следствием, не способствовал в раскрытии преступления, не раскаялся и не осудил свое поведение.