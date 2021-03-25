Тина Кароль и Дан Балан снова окажутся вместе на шоу «Голос країни»

Тина Кароль попросила помощи Дана Балана в шоу «Голос країни». Впервые в истории проекта накануне прямых эфиров отбирать участников звездным тренерам будут помогать. Для этой миссии успешная украинская певица и выбрала своего молдавского коллегу, роман с которым ей до сих пор приписывают.

Тина Кароль и Дан Балан снова вместе: певица позвала Дана в Украину

Уже в это воскресенье, 28 марта, в 9 часов вечера на телеканале «1+1» поклонники вновь увидят на сцене ДанТину – псевдоним, который поклонники дали паре Тины Кароль и Дана Балана. Молдавский исполнитель и экс-наставник шоу «Голос країни» сядет рядом с креслом своей коллеги, чтобы помочь ей сделать правильный выбор и взять самых достойных участников на прямые эфиры.

Такое нововведение касается не только Тины Кароль. Помощники будут и у других судей вокального проекта.

Тина Кароль и Дан Балан снова вместе: певица позвала Дана в Украину

Помогать украинскому певцу Олегу Виннику будет неординарный и эпатажный Иван Дорн. Digital-открытию года Наде Дорофеевой поможет не менее эпатажная артистка, рэперша Alyona Alyona. А вот хитмейкеру Дмитрию Монатику поможет солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.

В воскресенье выходит последний записанный эфир под названием «нокауты». Все «выжившие» вокалисты уже сразятся за победу в прямых эфирах.

Тина Кароль и Дан Балан снова вместе: певица позвала Дана в Украину

По информации создателей проекта, новинка, которую они ввели в шоу, нужна для того, чтобы звездные и опытные «советники» помогли наставникам принять правильное решение в выборе участников, достойных пройти в четвертьфинал.

Напомним, Тина Кароль смешно поздравила Дана Балана с днем рождения


Анастасия Березовская, Тудей

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