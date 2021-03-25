Николаевская область вводит локдаун
Карантинные ограничения усиливаются с 27 марта.
Николаевская область с 27 марта переходит в "красную" карантинную зону.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 27 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.
Напомним, сегодня Николаевская и Черкасская области по индикаторным показателям, определяющим регионы со значительным распространением ковида, попали в "красную" зону.
Сейчас в Украине третий день подряд суточная смертность от ковида побила рекорд.