Николаевская область вводит локдаун

Карантинные ограничения усиливаются с 27 марта.

Николаевская область вводит локдаун
Фото: news.dtkt.ua

Николаевская область с 27 марта переходит в "красную" карантинную зону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 27 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

Напомним, сегодня Николаевская и Черкасская области по индикаторным показателям, определяющим регионы со значительным распространением ковида, попали в "красную" зону.

Сейчас в Украине третий день подряд суточная смертность от ковида побила рекорд.

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