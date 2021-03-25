В Австрии запретят посещать магазины без негативного теста на коронавирус

После завершения локдауна австрийцы должны иметь при себе отрицательный тест на covid-19 для посещения магазинов не первой необходимости.

В Австрии запретят посещать магазины без негативного теста на коронавирус
Фото: pravda.com.ua

Столица Австрии Вена и прилегающие регионы усилят карантин на Пасху, чтобы не допустить перегрузки больниц. После завершения локдауна австрийцы должны иметь при себе отрицательный тест на covid-19 для посещения магазинов не первой необходимости. Об этом пишет Forbes.

Полный локдаун

Локдаун на востоке Австрии в федеральных землях Бургенланд, Нижняя Австрия и в городе Вене будет действовать с 1 по 6 апреля. Из девяти провинций Австрии они являются одними из наиболее пострадавших и имеют высокий уровень более заразного британского варианта коронавируса.

В этот период предусмотрено круглосуточное ограничение выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время. Помещение можно будет покидать только для поездки на работу, покупки продуктов, прогулки на свежем воздухе.

Магазины первой необходимости, которые в Австрии снова заработали в прошлом месяце, закроются. После их открытия с 7 апреля вход будет разрешен только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Маски для лица стандарта FFP2, которые нужно носить в общественном транспорте и магазинах, также станут обязательными в людных местах на улице.

Напомним

В Европе продолжается третья волна пандемии covid-19, из-за которой страны вводят локдауны. С 20 марта национальный локдаун ввела Польша. С 8 по 28 марта — Финляндия, а с 11 марта Эстония. С 20 марта в 16 департаментах, включая столицу страны, на четыре недели ввела локдаун Франция.

В Украине некоторые регионы также начали вводить локдауны. В частности, с 20 марта в Киеве на три недели введен жесткий карантин. Также он введен на территории Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской областей, городах Николаеве и Днепре.

Кроме того, Кабинет министров с 22 марта запретил в «красных» зонах карантина ходить без масок на территориях общего пользования.

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