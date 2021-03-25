В Хмельницкой области дезертира-контрактника приговорили к пяти годам лишения свободы

В октябре 2017 года солдат не явился на службу из командировки, а отправился домой.

Cлавутский горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным 30-летнего военнослужащего Вооруженных Сил Украины по контракту в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили пресс-службы спецпрокуратур в военной и оборонной сфере Западного региона.

"В суде доказано, что в октябре 2017 года солдат, с целью уклониться от военной службы в условиях особого периода, не явился на службу из командировки, а отправился домой, где проводил время по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Благодаря собранным доказательствам Ровенской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Западного региона доказана в суде вина военнослужащего, а обвиняемый свою вину признал полностью.

Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, в том числе тяжесть преступления и наличие судимости в прошлом за кражу. По совокупности приговоров он приговорен к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада одобрила законопроект о дезертирстве, согласно которому, военных, самовольно оставивших воинскую часть, будут лишать звания.