Слава Каминская назвала дату выхода сольной песни

Слава Каминская после распада группы «НеАнгелы» активно начинает сольную карьеру. На днях должна выйти ее первая песня, которую она назвала «911». Наконец, звезда сообщила фанатам дату долгожданного релиза.

Слава Каминская рассекретила дату выхода своей первой сольной песни

15 лет своей жизни украинская певица посвятила работе в группе «НеАнгелы» вместе со своей партнершей Викторией Смеюхой. Но их совместному творчеству пришел конец и каждая из них пошла своей дорогой. В то время как Вика наслаждается свободным временем и проводит время с семьей, Слава готовится к выходу сольной композиции.

24 марта в личном аккаунте в Инстаграм Слава Каминская опубликовала важные новости. В публикации, которую она сопроводила анимированной фотографией, звезда написала:

«2 дня до премьеры! Волнуюсь....»

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

«Очень ждём эту пушку!!», «Огонищеее», «Ууууу,какая конфетка», «Все будет супер, моя крошка! Ты же идеалити!», «Вы такая умничка, все получится! Как вспомню, как Вы старались петь песню ' я твоя', без микрофона, потому что были неполадки.. в Тель Авиве 2019.. мурашки по телу.. и я Вас слышала», - пишут подписчики.

Свой звездный путь Слава Каминская начала с группы «НеАнгелы», пройдя кастинг у продюсера Юрия Никитина. Первая песня женского коллектива с низкими голосами «Ты из тех самых» покорила публику, и их первый альбом разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров. Среди их хитов также «Юра, прости», «Роман», «Я знаю это ты» и «Отпусти».

Напомним, Слава Каминская кардинально сменила стрижку после распада группы «НеАнгелы».


Анастасия Березовская, Тудей

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