В Киеве заработали 86 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса

В Киеве в полном объеме заработали стационарные пункты вакцинации против коронавируса. Сейчас в пунктах могут вакцинироваться медики первичного звена, которые не получили прививки от мобильных бригад, и лица старше 80 лет.

Об этом LB.ua сообщил региональный координатор проведения прививочной кампании в городе Киеве Василий Животенюк.

"Сейчас идет вакцинация по спискам тех, кто заранее записался через семейных врачей. Очередей нет, но монотонно процесс идет - по 10-30 вакцинированных людей в пункте, или 40, если больше работников привлечены к вакцинации. За вчера в Киеве в пунктах прививок провакцинировали 730 человек", - говорит Животенюк.

Как пояснил Василий Животенюк, пункты прививок открываются на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. По нормам, пункт прививок должен быть расположен в пешей доступности пациента - радиус не более трех километров. Всего в Киеве работает 86 стационарных пунктов прививок. Их места расстановки можно посмотреть на сайте СНБО в разделе "Инфраструктура иммунизации населения".

Региональный координатор также подчеркнул, что не имеет значения, в какой именно поликлинике или амбулатории заключена декларация с семейным врачом. Направление на прививку может быть выдано в ближайший пункт вакцинации. Также пациенты могут записаться на прививку самостоятельно через регистратуру или связавшись с врачом, если до сих пор этого не сделали.

"Пункты прививок работают через регистратуру и семейных врачей. Работники пунктов получают вакцину в пределах недельной нормы в расчете 30 вакцинаций в день. Это не означает, что пункт не может сделать больше прививок. Но такое количество обусловлено неорганизованностью населения - одна бабушка придет сегодня, другая завтра. Мы не можем иначе без уверенности, что будет достаточно людей, чтобы открывать флакон. Если есть остаточная доза, медики имеют право прививать себя, или спускаться ниже к следующей группе", - рассказал Животенюк.

Отдельно составляются списки маломобильных пациентов, которые не могут самостоятельно добраться до пунктов вакцинации. Сейчас в Киеве таких людей больше 700. Однако для того, чтобы их вакцинировать, нужна вакцина, один шриц или флакон, который будет рассчитан на одну дозу. У вакцины Covishield один флакон рассчитан на 10 доз, поэтому прививать людей этой вакциной дома пока нет возможности.

Также по отдельным графикам продолжают работать мобильные бригады. По словам Животенюка, пока они вакцинируют медицинских работников частных клиник, работников Национальной академии медицинских наук Украины, работников фармацевтических заведений и тому подобное.

Напомним, сейчас в Украине вакцинируется первая приоритетная группа - медицинские работники и военные. В то же время, из одного открытого флакона вакцину могут получить 10 человек. После открытия флакон может храниться не дольше 6 часов. Поэтому в Минздраве разрешили вакцинироваться общественным, религиозным и культурным деятелям остатками вакцины и проводить публичные вакцинации - "чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей".

В конце февраля Украина получила первую и пока единственную вакцину от коронавируса AstraZeneca/CoviShield в объеме 500 тысяч доз. По состоянию на 25 марта из этой партии осталось где-то 340 тысяч доз.

25 марта в Украину отправили первую партию китайской вакцины CoronaVac.