Николаевская и Черкасская области стали "красными"

В еще двух регионах введут локдаун.

Николаевская и Черкасская области по индикаторным показателям, определяющим регионы со значительным распространением ковида, попали в "красную" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Николаевской области последние три дня загруженность коек с кислородом превышает пороговое значение 65% (по состоянию на 24 марта - 66,3%), а уровень госпитализаций превысил показатель до 100 пациентов на 100 тыс. населения при максимально допустимой норме 60 на 100 тыс. населения .

В Черкасской области свободных коек еще достаточно, но уровень госпитализаций приближается к 70 на 100 тыс. населения. Также здесь превышен 20% -ный порог коэффициента выявления новых случаев тестированием.

Таким образом, "красными" в Украине уже являются 11 регионов (или 44%, не считая оккупированных Крыма и Севастополя), в девяти из них введен локдаун. "Желтой" зоной с наименьшим распространением коронавируса остается только Херсонская область, остальные области - "оранжевые".

Напомним, что "красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышен 2 или более показателей:

загруженность коек, обеспеченных подводом медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65 процентов; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - меньше 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20 процентов; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

"Красный" уровень эпидемической опасности подтверждается решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов.

Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования.