В Польше умер мужчина, пострадавший в аварии украинского автобуса

В больнице города Жешув умерла шестая жертва аварии украинского автобуса, произошедшей в ночь на 6 марта.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Укринформ.

"Накануне в больнице умер мужчина - шестая жертва автокатастрофы украинского автобуса", - сообщил Павлюк.

По его словам, тело погибшего планируют в четверг перевезти в Украину. Транспорт для перевозки тела обязалась предоставить страховая компания, в которой был застрахован украинец.

Напомним, 6 марта украинский автобус, которым путешествовали 57 человек, попал в ДТП. В результате наезда на отбойник и падения в ров погибли пятеро украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на 22 марта на том же месте произошло ДТП с еще одним украинским автобусом. Погиб один из водителей.