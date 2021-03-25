В Польше умер мужчина, пострадавший в аварии украинского автобуса
Число жертв ДТП, произошедшего 6 марта, возросло до шести.
В больнице города Жешув умерла шестая жертва аварии украинского автобуса, произошедшей в ночь на 6 марта.
Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Укринформ.
"Накануне в больнице умер мужчина - шестая жертва автокатастрофы украинского автобуса", - сообщил Павлюк.
По его словам, тело погибшего планируют в четверг перевезти в Украину. Транспорт для перевозки тела обязалась предоставить страховая компания, в которой был застрахован украинец.
Напомним, 6 марта украинский автобус, которым путешествовали 57 человек, попал в ДТП. В результате наезда на отбойник и падения в ров погибли пятеро украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести.
В ночь на 22 марта на том же месте произошло ДТП с еще одним украинским автобусом. Погиб один из водителей.