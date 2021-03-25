На шахте "Белозерская" погиб горняк

На предприятии создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

На шахте "Белозерская" погиб горняк
Фото: epravda.com.ua

На шахте "Белозерская" Добропольского горсовета Донецкой области в результате несчастного случая в монтажной камере погиб горняк.

Об этом сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго", к которой относится шахта.

"25 марта в 4:15 на шахте Белозерская в монтажной камере на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя 1982 г.р. На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Врач РПГ, который прибыл на место, констатировал смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

Администрация шахты Белозерская выразила соболезнования семье погибшего.

Как сообщил лидер независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис. Без отца остались 15-летняя дочь и 8-летний сын.

Как сообщалось, в конце декабря двое горняков шахты "Золотое" Государственного предприятия "Первомайскуголь" попали под завал. Один из них погиб.

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