В Теребле на Закарпатье загорелись два многоквартирных дома для переселенцев
Пострадавшие и погибшие не обнаружены.
В селе Теребля Тячевского района Закарпатской области сегодня возник пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский".
Пострадавших и погибших не обнаружено, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило 24 марта в 15:06.
На месте работали 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково. Площадь возгорания составила 1200 кв. м.
В 17:09 пожар двух многоквартирных жилых домов в с. Теребля был ликвидирован.
"Сейчас проводится разбор конструкций. Пострадавших и погибших не обнаружено", - сообщили спасатели.
По данным СМИ, дома были построены для переселенцев.
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