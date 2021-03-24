В Теребле на Закарпатье загорелись два многоквартирных дома для переселенцев

Пострадавшие и погибшие не обнаружены.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В селе Теребля Тячевского района Закарпатской области сегодня возник пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский".

Пострадавших и погибших не обнаружено, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило 24 марта в 15:06.

На месте работали 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково. Площадь возгорания составила 1200 кв. м.

В 17:09 пожар двух многоквартирных жилых домов в с. Теребля был ликвидирован.

"Сейчас проводится разбор конструкций. Пострадавших и погибших не обнаружено", - сообщили спасатели.

По данным СМИ, дома были построены для переселенцев.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщалось, сегодня в Киеве горел ресторан на ул. Саксаганского.

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