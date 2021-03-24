В херсонском СИЗО обнаружили многочисленные нарушения прав заключенных

Во время проверки в Херсонском следственном изоляторе выявлены многочисленные нарушения прав заключенных. В частности, нарушается право на достойные условия пребывания.

Об этом информирует пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

"Мониторами установлен факт перенаселения следственного изолятора, в частности, в учреждении содержится 400 человек при плановом наполнении 277 человек, в связи с чем не соблюдается установленная норма жилой площади на одного человека. Кроме того, в большинстве камер койки размещены в три яруса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О предварительном заключении", основными требованиями режима в местах предварительного заключения является изоляция лиц, взятых под стражу, постоянный надзор за ними и раздельное их содержание.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

"В нарушение указанных требований, при изучении медицинской документации мониторинговой группой обнаружена женщина, забеременевшая через 7 месяцев после помещения в следственный изолятор, тогда как она не имела длительных свиданий, в связи с тем, что находилась под следствием", - отмечается в отчете.

Также в учреждении нарушается право заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Так, во время визита установлено, что в учреждении нет стационарного отделения. Поэтому заключенные, страдающие соматическими болезными, получают лечение в общих камерах. Флюорографический аппарат неисправен с ноября 2020 года.

Кроме того, установлены факты безоплатного труда осужденных, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора, а некоторым из них не выплачивалась доплата за работу в ночное время.

Напомним, в Украине продолжается экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах. Камеры с улучшенными условиями (в них есть холодильник, телевизор, душевая кабина) запустили в СИЗО Киева, Львова, Днепра, Запорожья, Чернигова, Житомира.