В Киеве горел ресторан на Саксаганского (обновлено)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар в одном из ресторанов в Голосеевском районе столицы.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По данным пресс-центра ГУ ГСЧС в Киеве, около 14:00 на крыше ресторана "Бездельники" по ул.Саксаганского, 38, возник пожар площадью около 200 квадратных метров.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений и передали о повышенном ранге пожара. По прибытию было установлено, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Существует угроза распространения пламени на второй этаж здания", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На безопасное расстояние из здания спасателями было выведено 10 человек.

К тушению привлечены 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Обновление. В связи с ликвидацией пожара перекрыто движение по ул. Саксаганского на участке между ул. Антоновича и ул. Владимирской, информирует пресс-служба КГГА.

В 15:19 возгорание локализовано на площади 300 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

Обновление 16:15. В 15:57 пожар в двухэтажном здании ресторана "Бездельники" ликвидирован. Данных о пострадавших нет.

В КГГА отметили, что о восстановлении движения по улице будет сообщено отдельно.

Фото: КГГА

Фото: ГСЧС

Напомним, 22 марта пожар произошел на территории Александровской больницы в Киеве.

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