Киевская журналистка Анна Липковская умерла от коронавируса

Она умерла в Киеве в возрасте 53 лет.

Не стало известной журналистки, преподавательницы и театрального критика Анны Липковской. Она умерла в Киеве в возрасте 53 лет. Женщина не смогла побороть коронавирус.

О смерти Липковской сообщил драматург Павел Арье.

"Проклятый ковид... Забирает самый лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Анна Липковская, спасибо, что вы были с нами. Вечная память", - написал Арье в фейсбуке.

На смерть Липкивской отреагировал журналист и критик Олег Вергелис.

"Аня Липковская - камертон нашей театральной жизни, талантливый театральный критик, порядочный добрый человек, профессионал высокого качества, ученица Валентины Игоревны Заболотной. Ее тексты в журнале "Украинский театр" в 80-90-е были и для меня кафедрой театральной критики, ее тексты учили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в Украине", - написал Вергелис.

Анна Липковская - украинский театровед, кандидат искусствоведения, сотрудница Киевского института проблем современного искусства. Лауреат Премии в области театроведения и театральной критики.

В последние годы Анна Липковская была преподавательницей Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Она преподавала студентам историю театра, историю всемирной драматургии и руководила магистерскими работами.