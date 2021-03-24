Киевская журналистка Анна Липковская умерла от коронавируса

Она умерла в Киеве в возрасте 53 лет.

Киевская журналистка Анна Липковская умерла от коронавируса
Анна Липківська
Фото: facebook.com

Не стало известной журналистки, преподавательницы и театрального критика Анны Липковской. Она умерла в Киеве в возрасте 53 лет. Женщина не смогла побороть коронавирус.

О смерти Липковской сообщил драматург Павел Арье.

"Проклятый ковид... Забирает самый лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Анна Липковская, спасибо, что вы были с нами. Вечная память", - написал Арье в фейсбуке.

На смерть Липкивской отреагировал журналист и критик Олег Вергелис.

"Аня Липковская - камертон нашей театральной жизни, талантливый театральный критик, порядочный добрый человек, профессионал высокого качества, ученица Валентины Игоревны Заболотной. Ее тексты в журнале "Украинский театр" в 80-90-е были и для меня кафедрой театральной критики, ее тексты учили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в Украине", - написал Вергелис.

Анна Липковская - украинский театровед, кандидат искусствоведения, сотрудница Киевского института проблем современного искусства. Лауреат Премии в области театроведения и театральной критики.

В последние годы Анна Липковская была преподавательницей Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Она преподавала студентам историю театра, историю всемирной драматургии и руководила магистерскими работами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев с 20 марта вводит локдаунКиев с 20 марта вводит локдаун
Локдаун вводят на территории Львовской областиЛокдаун вводят на территории Львовской области
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИВ больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ
В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабряВ Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Суточная смертность от коронавируса в Украине снова побила рекордСуточная смертность от коронавируса в Украине снова побила рекорд
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"
В Киеве обнаружили больше всего новых случаев коронавируса с начала года, умерли 25 человекВ Киеве обнаружили больше всего новых случаев коронавируса с начала года, умерли 25 человек
Николаев из-за коронавируса переводит школы на дистанционное обучениеНиколаев из-за коронавируса переводит школы на дистанционное обучение
В Киеве от коронавируса умерло еще 20 человекВ Киеве от коронавируса умерло еще 20 человек
За сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса
В одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от коронавируса, - ОГАВ одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от коронавируса, - ОГА
В Минздраве развенчали еще один миф о вакцинации от коронавирусаВ Минздраве развенчали еще один миф о вакцинации от коронавируса
Руслана рассказала о своем состоянии после прививки от коронавирусаРуслана рассказала о своем состоянии после прививки от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости