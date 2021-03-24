На Троещине в Киеве мужчина угрожал сжечь себя из-за демонтажа МАФов

Коммунальщикам, приехавшим за киосками, разбили машины.

На Троещине в Киеве мужчина угрожал сжечь себя из-за демонтажа МАФов
Фото: Киев Сейчас

На Троещине в Киеве во время демонтажа незаконно установленных МАФов коммунальщики столкнулись с сопротивлением. Один из мужчин, пытавшихся помешать сносу, влез на крышу киоска, облил себя бензином и угрожал совершить самосожжение.

Об этом пишет "Суспільне" по ссылке в полицию Деснянского района.

Происшествие случилось около десяти утра.

"Нас вызвали на Маяковского, 15, где проходил демонтаж временных сооружений. Во время демонтажа на МАФ залез человек, облил себя бензином и не хотел слезать. Как только правоохранители пытались к нему подойти, он угрожал себя поджечь", - отметили в пресс-службе.

Впоследствии мужчина, представившийся знакомым владельца одного из МАФов, согласился спуститься с киоска. В целом он провел на крыше киоска около часа.

В КГГА по этому поводу заявили, что коммунальщики ежедневно сталкиваются с сопротивлением во время демонтажа киосков.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

"Работаем с самого утра. К сожалению, во время демонтажа почти ежедневно сталкиваемся с сопротивлением неизвестных лиц. За сегодня имеем повреждения двух машин спецтехники, используемых для транспортировки объектов на штрафплощадку. Пробиты шесть колес, повреждены бампер, лобовое стекло и фары. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Несмотря на сопротивление, более 100 квадратных метров территории уже освобождены от незаконных временных сооружений. Большое спасибо всем службам, помогающим выполнять нам свою работу", – заявил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

В марте в Деснянском районе демонтировали стихийный рынок на улице Электротехнической и незаконные временные сооружения на проспекте Маяковского, 75/2. Сегодня масштабный демонтаж проводился на проспекте Маяковского, 15-17.

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