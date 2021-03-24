Маски на улицах нужны только там, где много людей, - заместитель главы КГГА

"Ограничение введено для улиц, где нельзя соблюдать дистанцию".

Маски на улицах нужно носить только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию.

Об этом сказал заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко, комментируя решение Кабинета министров о введении масочного режима на территориях общего пользования "красных" зон карантина.

"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что это ограничение введено для улиц, где нельзя соблюдать дистанцию. То есть когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты и находиться в нем", - сказал Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, в 2020 году во время первого карантина в Украине закрывали парки и скверы. Как потом признали в Минздраве, это делалось не столько для влияния на эпидемиологический процесс, сколько для психологического эффекта на людей.

Затем людей обязали носить маски только внутри зданий и транспорта.

В марте 2020 года Кабинет министров изменил свои требования, обязав соблюдать масочный режим в местах общего пользования в "красных" зонах. Это парки, скверы, улицы, площади и тому подобное.