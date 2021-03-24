НАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысяч

С начала подъема до пика в среднем проходит два месяца.

В Национальной академии наук предполагают, что в начале апреля в Украине будут регистрировать до 30 тыс. новых случаев ковида в сутки.

Об этом говорится в свежем прогнозе Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 15-16 тысяч в период 24-30 марта и будет равно 20 тысячам в период 31 марта - 6 апреля. Но вероятный интервал в начале апреля пока очень широк - от 11 тыс. до 31 тыс. новых случаев. К результатам прогноза необходимо относиться осторожно, подчеркнули в НАН.

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев .

В то же время в "красных" областях Западной Украины заболеваемость пойдет на спад.

"Положительную динамику по количеству новых случаев демонстрируют три области - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая, хотя они до сих пор остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и летальных случаев на душу населения", - говорится в прогнозе.

За последнюю неделю среднее количество новых заражений в Украине поднялась до 12 650 человек в день, что является обновлением средненедельного максимума осенней волны.

Среднее количество летальных случаев возросло до 248 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

По оценкам НАНУ, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 1,26.

НАН также отмечает, что статистика Западной Украины свидетельствует о том, что период времени между началом роста и достижения пиковых значений количества новых регистраций составил около двух месяцев, а пиковая смертность превысила пиковую смертность осенней волны примерно вдвое. "Подобная динамика выглядит реалистичным сценарием и для страны в целом", - говорится в прогнозе.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 14 174 новых случая коронавирусной болезни. Были госпитализированы 5 438 больных, умерли 342 человека, что стало наибольшим показателем за весь период эпидемии.