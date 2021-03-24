Суточная смертность от коронавируса в Украине снова побила рекорд

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы 5 438 человек, выздоровели 8 386 человек, умерли 342 пациента. Это самый высокий показатель за все время пандемии для Украины. Предыдущий трагический рекорд летальности от ковида установили вчера, когда зафиксировали 333 смерти.

За прошедшие сутки было проведено 126 948 тестирований, в частности, методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 579 906 человек, выздоровели - 1 276 272. От осложнений умерли 30 773 человека. Всего было проведено 7 778 231 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 1300 случаев;

- 1300 случаев; Винницкая область - 616 случаев;

Волынская область - 275 случаев;

Днепропетровская область - 785 случаев;

Донецкая область - 635 случаев;

Житомирская область - 453 случая;

Закарпатская - 637 случаев;

Запорожская область - 603 случая;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 813 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Львовская область - 939 случаев;

Николаевская область - 380 случаев;

Одесская область - 1177 случаев;

Полтавская область - 450 случаев;

Ровенская область - 540 случаев;

Сумская область - 494 случая;

Тернопольская область - 522 случая;

Харьковская область - 809 случаев;

Херсонская область - 128 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черкасская область - 426 случаев;

Черновицкая область - 484 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов констатировал ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Он предупредил, что впереди очень тяжелый период. Степанов отметил, что "британский" штамм коронавируса распространился уже по всей Украине. Он втрое заразнее, имеет короткий инкубационный период от одного до трех дней. Для этого штамма характерна тяжелая клиническая картина.