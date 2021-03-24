В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19

В Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время умерла женщина-военнослужащая по контракту.

Об этом сообщает командование Медицинских ВСУ.

"Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту. Сослуживцы сразу вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили в медицинскую службу воинской части. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта получила прививку от COVID-19. Прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт.

"По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью", - говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О результатах в ВСУ сообщат дополнительно.

Напомним, что результаты третьей фазы клинических исследований вакцины AstraZeneca, которые проводились в США , подтвердили ее высокую эффективность и безопасность.

Американские исследователи не обнаружили связи между препаратом и риском образования тромбов. Из-за такого опасения в марте ряд стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca - пока единственная доступная в Украине.