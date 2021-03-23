Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно, - Верховный суд

Доводы о том, что нарушено конституционное право ребенка на образование, безосновательны.

Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно, - Верховный суд
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Согласно ст. 53 Закона Украины «Об образовании» соискатели образования имеют право на безопасные и не вредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде. В соответствии с положениями ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех вопросах, касающихся детей, первоочередное внимание уделяется наилучшим интересам ребенка. Задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку.

Отмечается, что в рассматриваемом деле индивидуальное право отказаться от прививки матерью ребенка при сохранении объема прав ребенка на получение образования противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей, которые провели в установленном государством порядке прививки.

Общее благо в форме права на безопасность и охрану здоровья гарантировано статьями 3, 27 и 49 Конституции Украины.

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющим профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого не привитого ребенка. Следовательно, право ребенка истицы на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов. В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении", - сообщили в суде.

Отмечается, что доводы о том, что оспариваемыми приказами ответчика нарушено конституционное право ребенка на образование, безосновательны.

Напомним, в 2019 году Минздрав подтвердил запрет на посещение детсадов.

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