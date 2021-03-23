Минздрав отнес Львовскую область к "красной" зоне

В "желтой" зоне по состоянию на 23 марта остается только Херсонская область.

Министерство здравоохранения отнесло Львовскую область по индикаторным показателям к "красной", строжайшей зоне карантина.

Как свидетельствуют обнародованные на сайте Минздрава данные, на Львовщине за последние три дня превышен уровень госпитализаций - 65,2 при норме 60.

Поэтому в "красной" зоне эпидопасности по коронавирусной болезни теперь находится Киев , а также восемь областей - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая.

В "желтой" зоне по состоянию на 23 марта остается только Херсонская область. Остальные области - в "оранжевой" карантинной зоне.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом областная комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить ограничительные меры на территории Львовской области, начиная с 19 марта. Вчера локдаун во Львове решили продлить до 4 апреля.