В Киеве обнаружили еще более тысячи больных коронавирусом, 32 человека умерли

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 1 050 новых случаев коронавирусной болезни, 32 больных коронавирусом умерли.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба КГГА.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и Днепровском (148) районах.

"В больницы столицы госпитализировали 104 пациентов. Госпитализированы с подозрением на COVID - 528", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки болезнь преодолели 845 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 154 036. Коронавирус преодолели 102 789 жителей столицы. За период пандемии в Киеве зафиксировано 3 114 летальных случаев от вируса.