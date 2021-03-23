В Киеве обнаружили еще более тысячи больных коронавирусом, 32 человека умерли

Болезнь преодолели еще 845 киевлян.

В Киеве обнаружили еще более тысячи больных коронавирусом, 32 человека умерли
Фото: @KyivCityOfficial

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 1 050 новых случаев коронавирусной болезни, 32 больных коронавирусом умерли.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба КГГА.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и Днепровском (148) районах.

"В больницы столицы госпитализировали 104 пациентов. Госпитализированы с подозрением на COVID - 528", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки болезнь преодолели 845 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 154 036. Коронавирус преодолели 102 789 жителей столицы. За период пандемии в Киеве зафиксировано 3 114 летальных случаев от вируса.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего с начала пандемии связанных с ковидом смертей. 22 марта умерли 333 человека, выздоровели от коронавируса 8 044 пациента. Из 11 476 новых случаев ковида больше всего обнаружили в Одесской области (1122), в Киеве (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

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