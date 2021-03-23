В киевском метро благодаря дефибриллятору спасли мужчине жизнь

В начале марта дефибрилляторы и аптечки установили на 19 станциях столичного метрополитена.

В киевском метро благодаря дефибриллятору спасли мужчине жизнь

На станции метро "Дворец Спорта" 22 марта работник метрополитена спас жизнь пассажиру благодаря дефибриллятору.

Об этом сообщила менеджер проекта "База потребностей больниц - ДонорUA AID" Кристина Ярмолина.

Около 9:00 после успешной реанимации 56-летнего мужчину отправили в приемное отделение кардиологического корпуса Александровской клинической больницы Киева. Мужчина прибыл с нарушением сознания, но со стабильным сердцебиением.

"Прочитайте еще раз и осознайте. Спасенная жизнь! 56-летнего мужчины. На станции метро Киева. С использованием дефибриллятора. Через 10:00 с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Вовремя и правильно оказана неотложная помощь", - написала в фейсбуке Ярмолина.

Она отметила, что, по словам врачей, спас мужчину полицейский, работающий в метро.

"Поэтому стоя аплодируем герою, который спас сегодня жизнь, и всем-всем, кто борется за установление дефибрилляторов и обучение работников метрополитена", - отметила менеджер ДонорUA.

В начале марта дефибрилляторы и аптечки установили на 19 станциях, в частности на "Дворце спорта". Сделали это в рамках проекта "РеаниМетро". По словам лидера команды "РеаниМетро" Марии Назаровой, с сентября 2018-го по февраль 2019 года в метро умерли 15 человек от причин, не связанных с падением на рельсы, и это только из новостей в СМИ. А до июня 2019-го метро вообще не вело официальной статистики смертей в метро, кроме падений на пути.

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