В Черновицкой области начали прививать от ковида тех, кому исполнилось 80 лет

В целом по Украине пожилых людей собирались вакцинировать с 29 марта.

Фото: facebook.com/CVoda

В Черновицкой области 22 марта начали вакцинировать от COVID-19 тех, кому исполнилось 80 лет.

Как сообщает пресс-служба ОГА, одним из первых прививку сделал житель Черновцов Василий Палагнюк.

На процедуру его записал и привез сын, однако мужчина заверил, что это была полностью его инициатива.

"Лучшего варианта спастись нет. Я ношу маску, мою руки и пытаюсь быть подальше от людей, но прививки - это самый надежный способ уберечься", - отметил Василий Палагнюк.

Фото: facebook.com/CVoda

Фото: facebook.com/CVoda

Фото: facebook.com/CVoda

Накануне заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак призвала жителей области позаботиться о своих пожилых родственниках и записать их на прививку.

Как сообщалось, с 22 марта Украина находится на втором этапе вакцинации. Минздрав сообщил, что прививки начали делать семейным врачам. Пожилых людей собирались прививать с 29-30 марта. Тех, кто записался в "Дії", могут вакцинировать вне очереди.

Напомним, ковидом в Украине больше всего болеют в возрастной группе старше 50 лет. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, структура заболеваемости по возрасту с 2020 года практически не изменилась.

В последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также самое критическое течение заболевания. 75-80% всех летальных случаев регистрируют именно в этой возрастной группе.