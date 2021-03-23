Днепр усилил карантин, чтобы потом не "мучиться с коллапсом системы здравоохранения"

Днепровская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 25 марта ввести в городе жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Скажу коротко, но, надеюсь, убедительно. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00:00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока еще не в «красной» зоне (и, надеюсь, не будет), принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных общин мы не будем тянуть «до упора», а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", - написал Филатов в фейсбуке.

Мэр Днепра напомнил, что коронавирус унес жизни многих жителей города, в том числе генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярева, директора одной из школ, главных врачей двух городских больниц и известного волонтера Тараса Березы.

"Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета", - сообщил Филатов.

Он также написал, что поддерживает вакцинацию и намерен сделать себе прививку, как только будет такая возможность.

Напомним, что по состоянию на 23 марта Днепропетровская область находится в предупредительной "оранжевой" зоне.