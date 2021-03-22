Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"

"Красный" уровень эпидопасности введен уже на территории семи областей и столицы.

Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"
Фото: news.dtkt.ua

С 24 марта в Киевской и Сумской областях будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Соответствующее решение на внеочередном заседании 22 марта приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным МОЗ, кроме Сумской и Киевской областей, "красные" также Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

"Оранжевым" обозначены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

"Желтые" только Харьковская, Херсонская, Ровенская, Кировоградская, Запорожская и Волынская области.

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 22 марта, пересмотрел транспортные ограничения для "красной" карантинной зоны, после того, как туда попали Киев и Одеса. Решение о запрете регулярных и нерегулярных железнодорожных и автомобильных перевозок в "красной" зоне будут принимать местные власти.

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