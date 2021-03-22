В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель

48-летний Сергей Гринько проработал в ведомстве почти 23 года.

48-летний командир отделения 8-й пожарно-спасательной части Одессы умер во время ликвидации пожара на Магистральной улице.

Фото: Думская

Знакомые погибшего спасателя сообщили "Думской", что его звали Сергей Гринько. По их данным, пожарник погиб в результате травм, которые получил, когда во время тушения пожара упал с крыши двухэтажного дома. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

Фото: Думская

По данным областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в двухэтажном частном жилом доме на ул. Магистральная, 59 возник около 13:00 22 марта. Спасатели пожар локализовали в 13:31 и ликвидировали в 13:52 на площади 120 кв. м. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

"Во время ликвидации пожара в бригаду скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медицинские работники пытались оказать необходимую помощь, но спасатель (1973 года рождения) умер в карете скорой медицинской помощи. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что Сергей Гринько проработал в ведомстве почти 23 года. Руководство областного управления ГСЧС выразило соболезнования семье погибшего.

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