В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря

Тело участника АТО, которого разыскивали несколько месяцев, нашли в водоеме в соседнем селе.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, передает Суспільне.

По словам пресс-секретаря, житель села Грищинцы, участник боевых действий Анатолий Ганненко исчез 28 декабря 2020 года. Розыском мужчины занимались оперативно-разыскные группы.

Тело Анатолия Ганненко нашли вблизи села Бобрица в местном водоеме. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили, добавила Зоя Вовк.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Продолжается следствие.