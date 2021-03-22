В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря

Тело Анатолия Ганненко нашли в местном водоеме.

В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря
Анатолій Ганненко
Фото: Фото фейсбук Людмили Ганненко

Тело участника АТО, которого разыскивали несколько месяцев, нашли в водоеме в соседнем селе.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, передает Суспільне.

По словам пресс-секретаря, житель села Грищинцы, участник боевых действий Анатолий Ганненко исчез 28 декабря 2020 года. Розыском мужчины занимались оперативно-разыскные группы.

Тело Анатолия Ганненко нашли вблизи села Бобрица в местном водоеме. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили, добавила Зоя Вовк.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Продолжается следствие.

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