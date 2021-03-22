Черкасская область усилила карантинные ограничения

Власти решили действовать на опережение, чтобы не попасть в "красную" зону.

Черкасская область усилила карантинные ограничения
Фото: facebook.com/odazakarpattya

С сегодняшнего дня, 22 марта, в Черкасской области усилили карантинные ограничения с целью предотвратить попадание в "красную" зону.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Скичко.

"Обратился сегодня к главам РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось уйти на локдаун. Поэтому поручил ввести все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Потому что если окажемся в «красной зоне», как сегодня Киев и Одесская область, – нам уже придется идти на другие условия", - написал он в фейсбуке.

Так, начиная с 22 марта временно запрещены массовые развлекательные и другие мероприятия. Работа ресторанов, кафе, баров, ночных заведений в городе и области ограничена до 23:00.

Кроме того, в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

При этом глава ОГА попросил мэров городов Черкасской области увеличить количество общественного транспорта, выходящего на наиболее популярные маршруты.

Скичко добавил, что в Черкассах и области расширят количество койко-мест для больных коронавирусом.

"До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более жесткие меры", - подчеркнул он.

Заметим, что сейчас Черкасская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Как сообщалось, сегодня Львов, не дожидаясь окончания срока действия карантинных ограничений "красного" уровня, продлил их еще неделю, до 4 апреля.

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