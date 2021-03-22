Львов продлил локдаун на неделю до 4 апреля

За сутки в городские больницы поступили 63 больных. Выписали только трех.

Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, не дожидаясь окончания срока действия карантинных ограничений "красного" уровня, продлила их еще на неделю, до 4 апреля.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр пояснил, что ситуация в городе продолжает ухудшаться. "За последние сутки в городские больницы поступили 63 больных. Выписали только 3 человека", - рассказал Садовый.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 623 львовян. В стационарах городских больниц находятся 802 пациента с подозрением или подтвержденным COVID-19. Из них 65 - в реанимации, 25 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Город активно ищет дополнительные койки в больницах. В понедельник было принято решение развернуть временный госпиталь на базе помещений медицинского университета, которые он арендует в Больнице скорой помощи.

Также город попросил Минздрав внести городскую детскую больницу на улице Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом.

Львовская клиническая больница на железнодорожном транспорте также готова принимать больных коронавирусом, если город обеспечит ее необходимым количеством кислородных концентраторов.

Напомним, что по индикаторным показателям МЗ Львовская область еще не входит в "красную" зону.

Несмотря на это, город с 19 марта ввел в городе карантин "красного" уровня. По тому решению они должны были действовать до 28 марта.

С субботы в городе прекратили работу все учреждения культуры (театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки), а заведения общественного питания стали работать только навынос и на доставку.

В торговых центрах закрыли все магазины, кроме продуктовых, аптек и зоомагазинов. Хозяйственным магазинам можно только выдавать заказы.

Салоны красоты и спортивные залы могут работать, но по индивидуальной предварительной записи.

Младшая школа ушла на весенние каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно.

Все массовые мероприятия отложили до лучших времен.