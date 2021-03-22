Минздрав отнес Сумскую область к "красной" зоне

В течение последних трех дней Сумщина превышала допустимый уровень госпитализаций.

Минздрав отнес Сумскую область к "красной" зоне
Фото: ohchr.org

Министерство здравоохранения внесло Сумскую область по индикаторным показателям к "красной", самой строгой зоне карантина.

Уровень госпитализаций на Сумщине за последние три дня превысил допустимую отметку в 60 на 100 тысяч населения, говорится в отчете по индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

До этого Сумщина была в оранжевой зоне. Местная власть может самостоятельно принять решение об усилении карантина на территории области, также официально на "красный" уровень карантина ее может перевести правительственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Кроме Сумской, "красные" также Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области.

"Оранжевым" обозначены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

"Желтые" только Харьковская, Херсонская, Ровенская, Кировоградская, Запорожская и Волынская области.

Напомним, что 20 марта Одесская область попала в "красную зону" карантина, в этой зоне ранее оказались столица и еще четыре региона. Киев по индикаторным показателям стал красным 19 марта. Днем ранее городские власти приняли решение усилить карантин с 20 числа, но уже в субботу правительственная комиссия ТЭБ и ЧС решила официально сделать столицу "красной" с 23 марта.

Этот уровень карантина предусматривает и прекращение курсирования общественного транспорта, но решение о том, будет ли он работать, должны объявить сегодня. Пока в городе действует норма о перевозке 50% пассажиров от количества сидячих мест.

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