Киевский рыбак снял со льдины 11-летнего мальчика с помощью спиннинга

Глубина в месте, где это произошло, - до 20 метров.

Киевский рыбак Ричард Горда с помощью спиннинга снял со льдины на Десенке 11-летнего мальчика, которого отнесло от берега на несколько десятков метров.

Мужчине удалось забросить леску мальчику, и когда тот взялся за нее, рыбак медленно притянул льдину к берегу.

Операция по спасению длилась около 10 минут. Ребенок не пострадал.

Глубина в этом месте, по словам рыбака, - до 20 метров.

В комментарии "Вечернему Киеву" рыбак сказал, что не считает себя героем.

"Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. Любой на моем месте так бы себя повел. Благодарю Бога, что помог мне с первого раза точно бросить шнур с грузилом. Второй попытки могло и не быть. Лед под малым трещал. Мне было главное, чтобы мальчик не паниковал. Надо было быть самому спокойным и постоянно с ним разговаривать. Он слышал, что я спокоен, и ему это помогало держаться. Главное, что ребенок сухой, здоровый и будет иметь урок на всю жизнь", - рассказал он.

Ричард Горда - волонтер, в 2015 году был награжден негосударственным орденом "Народный Герой Украины".

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